Италия конфисковала судно Sea Watch, на котором доставили мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Италия в воскресенье конфисковала судно немецкой благотворительной организации Sea Watch – "Sea Watch 3". Итальянские власти доставили 47 находившихся на борту мигрантов на остров Лампедуза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Организация в своем Twitter поблагодарила Италию за прием беженцев, не упомянув при этом о конфискации судна.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ранее заявлял, что его министерство предотвратит высадку мигрантов с "нелегального корабля" на территорию Италии.
Судно "Sea Watch 3" ранее спасло 65 мигрантов у берегов Ливии, а 18 мая вошло в итальянские воды. Сначала сойти с борта судна на остров Лампедуза позволили 18 мигрантам, среди которых были дети с родителями, а также один тяжело больной мужчина.
Представители Sea Watch предупреждали о том, что ситуация на корабле ухудшается и что есть опасность совершения суицида.
Напомним, у берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, 50 человек погибли.