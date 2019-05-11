Біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, 50 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Не менш п'ятдесяти людей загинули після катастрофи човна біля берегів Тунісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Судно йшло в бік Італії, на ньому перебували мігранти з африканських країн.
За даними Міжнародної організації з міграції, врятувати вдалося 16 з 70 пасажирів човна. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. У міністерстві оборони Тунісу повідомили, що човен з мігрантами вийшов в море в четвер з порту Зуара на заході Лівії.
Нагадаємо, потік біженців в Середземному морі посилився у зв'язку з поновленням військових дій в районі столиці Лівії Тріполі. В середині квітня війська під керівництвом генерала Халіфа Хафтара почали наступ на контрольоване урядом місто.
За підрахунками Міжнародної організації з міграції, в 2018 році в водах Середземного моря загинули майже 2300 осіб, близько 120 тисяч осіб змогли перебратися в Європу.