Італія конфіскувала судно Sea Watch, на якому доставили мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Італія в неділю конфіскувала судно німецької благодійної організації Sea Watch - "Sea Watch 3". Італійська влада доставила 47 мігрантів, які знаходилися на борту, на острів Лампедуза. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Організація у своєму Twitter подякувала Італію за прийом біженців, не згадавши при цьому про конфіскацію судна.
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини раніше заявляв, що його міністерство не дозволить висадку мігрантів з "нелегального корабля" на територію Італії.
Судно "Sea Watch 3" раніше врятувало 65 мігрантів біля берегів Лівії, а 18 травня увійшло в італійські води. Спочатку зійти з борту судна на острів Лампедуза дозволили 18 мігрантам, серед яких були діти з батьками, а також один важко хворий чоловік.
Представники Sea Watch попереджали про те, що ситуація на кораблі погіршується і що є небезпека скоєння суїциду.
Нагадаємо, біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, 50 осіб загинули.