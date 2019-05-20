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Італія конфіскувала судно Sea Watch, на якому доставили мігрантів

Італія конфіскувала судно Sea Watch, на якому доставили мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Італія в неділю конфіскувала судно німецької благодійної організації Sea Watch - "Sea Watch 3". Італійська влада доставила 47 мігрантів, які знаходилися на борту, на острів Лампедуза. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Організація у своєму Twitter подякувала Італію за прийом біженців, не згадавши при цьому про конфіскацію судна.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини раніше заявляв, що його міністерство не дозволить висадку мігрантів з "нелегального корабля" на територію Італії.

Судно "Sea Watch 3" раніше врятувало 65 мігрантів біля берегів Лівії, а 18 травня увійшло в італійські води. Спочатку зійти з борту судна на острів Лампедуза дозволили 18 мігрантам, серед яких були діти з батьками, а також один важко хворий чоловік.

Представники Sea Watch попереджали про те, що ситуація на кораблі погіршується і що є небезпека скоєння суїциду.

Нагадаємо, біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, 50 осіб загинули.

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