Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины

Итальянское правительство готовит 10-й пакет военной помощи для Украины, однако пока неизвестно, что в него войдет, ведь предыдущие пакеты были засекречены. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

"Правительство, вероятно, утвердит 10-й пакет до конца этого месяца, но отказались предоставить детали", - сказали собеседники издания.

Собеседник также отметил, что предыдущие пакеты были засекречены. Италия после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года одобрила девять пакетов помощи для Украины, включая две франко-итальянские системы ПВО, известные как SAMP/T.

"Мэлони была сторонницей Киева с момента вступления в должность в конце 2022 года и пообещала поддерживать Украину до окончания войны, на фоне неопределенности относительно будущего отношения США после того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в январе", - добавляет издание.

Напомним

Генсек НАТО Рютте заявил, что встреча министров сосредоточится на обеспечении сильной позиции Украины для возможных мирных переговоров. МИД Украины отвергает любые альтернативы полноправному членству в НАТО.