Италия договорилась с племенами в Ливии о борьбе с мигрантами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Итальянское правительство договорилось с враждующими племенами на юге Ливии о борьбе с нелегальной миграцией из африканских стран к югу от Сахары. Об этом сообщили в итальянском министерстве внутренних дел, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Всего 60 лидеров племен - среди них туареги с юго-запада и тубу с юго-востока - достигли соглашения по плану из 12 пунктов. На 72-часовых тайных переговорах в Риме также присутствовал представитель международно признанного правительства Ливии.
Стороны сделки не сообщили ее деталей, однако официально власти Италии обосновывают договоренность попыткой предотвратить смерти беженцев при пересечении Средиземного моря и угрозой нападений исламистов в пустыне.
Италия также заявила, что будет поддерживать программы по профессиональному обучению в Ливии для предотвращения развития преступности.
Южную, преимущественно пустынную часть Ливии контролируют племена, враждующие между собой и поддерживающие разный уровень связей с двумя правительствами страны. Юг Ливии является пересечением многочисленных потоков наркотрафика, торговли оружием и перевозки нелегальных мигрантов, пишет издание.
Напомним, Ливия попросила у ЕС корабли и радары, чтобы останавливать мигрантов.