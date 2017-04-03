Італія домовилася з племенами у Лівії про боротьбу з мігрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Італійський уряд домовився з ворогуючими племенами на півдні Лівії про боротьбу з нелегальною міграцією з африканських країн на південь від Сахари. Про це повідомили в італійському міністерстві внутрішніх справ, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Загалом 60 лідерів племен - серед них туареги з південного заходу і тубу з південного сходу - дійшли згоди щодо плану з 12 пунктів. На 72-годинних таємних переговорах у Римі був також присутній представник міжнародно визнаного уряду Лівії.
Сторони угоди не повідомили її деталі, однак офіційно влада Італії обгрунтовує домовленість намаганням запобігти смертям біженців під час перетину Середземного моря та загрозою нападів ісламістів у пустелі.
Італія також заявила, що підтримуватиме програми з професійного навчання в Лівії задля запобігання розвитку злочинності.
Південну, переважно пустельну частину Лівії контролюють племена, що ворогують між собою та підтримують різний рівень зв'язків із двома урядами країни. Південь Лівії є перетином численних потоків наркотрафіку, торгівлі зброєю та перевезення нелегальних мігрантів, пише видання.
Нагадаємо, Лівія попросила у ЄС кораблі й радари, щоб зупиняти мігрантів.