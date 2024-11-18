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Истребование бумажного военного билета, если он есть в «Резерв+», является нарушением действующего законодательства - Минобороны

Истребование бумажного военного билета, если он есть в «Резерв+», является нарушением действующего законодательства - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 8103 просмотра

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Заместитель министра обороны заявила о незаконности вымогательства бумажного военного билета при наличии электронного в «Резерв+». Электронный документ с QR-кодом приравнен к бумажному постановлением Кабмина.

Истребование бумажного военно-учетного документа, если он оформлен в приложении «Резерв+», является нарушением действующего законодательства Украины. Электронный военно-учетный документ приравнен постановлением Кабинета министров к бумажному документу.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Электронный военно-учетный документ, который вы можете видеть в приложении «Резерв+» с QR-кодом, приравнен постановлением Кабинета министров к бумажному документу. Мы договорились на межведомственном уровне вместе с командованием Сухопутными войсками, пограничниками о том, что они принимают... они не имеют права нарушать закон и требовать бумажный документ, когда есть электронный учетный документ, документ с QR-кодом. Еще раз подчеркиваю, что истребование бумажного документа, если у тебя есть электронный военно-учетный документ, является нарушением действующего законодательства Украины. Граждане имеют право заявить об этом в соответствующие органы

- сказала Черногоренко. 

Напомним,

В приложении Резерв+ появилась возможность получить отсрочку для студентов и лиц с инвалидностью.

Павел Башинский

Павел Башинский

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