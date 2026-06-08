Истребители НАТО впервые сбили дрон в Латвии
Киев • УНН
Французские истребители уничтожили беспилотник, который залетел в Латвию. В приграничных регионах объявляли оранжевый уровень опасности.
В Латвии истребители союзников сбили дрон, влетевший в воздушное пространство страны, сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в понедельник, пишет УНН.
Истребители союзников успешно сбили беспилотник, влетевший в воздушное пространство Латвии!
Как отмечает LSM, это первый случай в Латвии, когда был сбит дрон, залетевший в страну, и сделали это союзники из Франции.
В Резекненском и Лудзенском краях Латвии, которые находятся непосредственно у восточной границы страны и граничат с россией, в понедельник утром была объявлена угроза воздушному пространству; предупреждение о возможной угрозе также объявлено в Алуксненском и Балвском краях, также в восточной части страны. Жителям этих краев были разосланы сообщения через систему сотового оповещения, сообщили Национальные вооруженные силы. В воздушном пространстве Балтии были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
Около 9:40 в Резекненском и Лудзенском краях был объявлен оранжевый уровень предупреждения из-за выявленной угрозы в воздушном пространстве.
После того как беспилотный летательный аппарат был сбит в Наутренской волости, действие угрозы в воздушном пространстве, объявленное в понедельник утром в Резекненском, Лудзенском, Алуксненском и Балвском краях, завершилось, однако в первой половине дня были объявлены новые предупреждения — в Краславском крае, который находится в юго-восточной части Латвии и граничит с беларусью, а также в Лудзенском, Резекненском и Балвском краях.
Национальные вооруженные силы Латвии ранее напоминали, что пока продолжается российская агрессия против Украины, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат.
В Эстонии впервые истребитель НАТО сбил дрон - министр19.05.26, 14:07 • 3613 просмотров