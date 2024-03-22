Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

Заместитель генерального директора коммунального предприятия "Киевпастранс" Евгений Пушков временно будет исполнять обязанности генерального директора КП. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.

Обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель генерального директора предприятия Евгений Пушков, - говорится в сообщении.

Справочно

Евгению Пушкову 35 лет. Ранее он был руководителем крупнейшего по площади в Киеве троллейбусного ремонтно-эксплуатационного депо №2. Впоследствии стал заместителем генерального директора КП "Киевпастранс".

Напомним

21 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил об отставке Дмитрия Левченко, директора КП "Киевпастранс", и увольнении Павла Кирилюка, директора по производству коммунального предприятия.