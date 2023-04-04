Экзамен на знание государственного языка в марте не сдали 15% участников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В марте выдано 6398 государственных сертификатов лицам, которые должны удостоверять уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей. 85% претендентов подтвердили уровень свободного владения государственным языком. Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, передает УНН.
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«Национальная комиссия по стандартам государственного языка постепенно увеличивает количество экзаменов на уровень владения государственным языком. По результатам экзамена в марте 2023 года выдано 6398 государственных сертификатов лицам, которые должны удостоверять уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей (в феврале – 4 564). 85% претендентов подтвердили уровень свободного владения государственным языком», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что выдано 79 сертификатов лицам, изъявившим желание приобрести украинское гражданство.
В течение марта экзамены сдавали в 55 уполномоченных учреждениях. Организацию и техническое сопровождение экзаменов осуществляли 161 инструктор. 70 экзаменаторов проверили почти 7 тысяч заданий устной части экзаменов.
Дополнение
19 июля 2021 года стали известны результаты первого экзамена на знание государственного языка. Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская сообщила, что всем, кто принимал участие в экзамене, удалось набрать минимум 70 процентов от стандарта и подтвердить высокий уровень знания государственного языка.
Верховная Рада приняла в целом законопроект о необходимости сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и уровню владения украинским языком, чтобы получить гражданство Украины.