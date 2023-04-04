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Іспит на знання державної мови у березні не здали 15% учасників

Іспит на знання державної мови у березні не здали 15% учасників

Київ • УНН

 • 936480 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У березні видано 6398 державних сертифікатів особам, які мають засвідчувати рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків. 85% претендентів підтвердили рівень вільного володіння державною мовою. Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови, передає УНН.

Цитата

«Національна комісія зі стандартів державної мови поступово збільшує кількість іспитів на рівень володіння державною мовою. За результатами іспитування в березні 2023 видано 6398 державних сертифікатів особам, які мають засвідчувати рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків (у лютому – 4 564). 85% претендентів підтвердили рівень вільного володіння державною мовою», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що видано 79 сертифікатів особам, які виявили бажання набути українське громадянство.

Протягом березня іспити складали в 55 уповноважених установах. Організацію і технічний супровід іспитів здійснювали 161 інструктор. 70 екзаменаторів перевірили майже 7 тисяч завдань усної частини іспитів.

Доповнення

19 липня 2021 року стали відомі результати першого іспиту на знання державної мови. Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила, що всім, хто брав участь у іспиті, вдалося набрати мінімум 70 відсотків від стандарту та підтвердити високий рівень знання державної мови.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо необхідності скласти іспит з основ Конституції, історії України та рівня володіння українською мовою, щоб отримати громадянство України.

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