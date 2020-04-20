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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22564 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71155 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126764 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

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Испанцы заподозрили власти в попытке ограничить свободу слова во время карантина

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Скандал в Испании спровоцировали высказывания начальника штаба Гражданской гвардии (испанской жандармерии) генерал-лейтенанта Хосе Мануэля Сантьяго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Он заявил, что его ведомство работает над “минимизацией критики правительственной борьбы с кризисом”, вызванным эпидемией коронавируса. Эти слова были восприняты общественностью как признание, что силовые структуры намерены ограничить свободу слова в нарушение основных принципов правового государства.

Лидер оппозиции Пабло Касадо потребовал от министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марляска объяснить в парламенте, кто дал подобный приказ жандармам. А другой известный парламентарий Сантьяго Абаскаль даже обвинил власти в заговоре против демократии и потребовал немедленной отставки правящего кабинета.

Министр попытался оправдаться, заявив, что генерал неправильно выразился. Он якобы имел в виду лишь борьбу с опасными fake news о коронавирусе, создающими панические настроения. Однако подобное объяснение не успокоило общественность.

Скандал разгорелся на фоне общего недовольства населения мерами, предпринимаемыми властями для борьбы с Covid-19.

Испания занимает первое место в мире по количеству умерших - более 20 000 человек - по отношению к численности населения.

Напомним, общее количество жертв коронавируса в мире превысило 165 000 человек.

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