Іспанці запідозрили владу в спробі обмежити свободу слова під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Скандал в Іспанії спровокували висловлювання начальника штабу Цивільної гвардії (іспанської жандармерії) генерал-лейтенанта Хосе Мануеля Сантьяго. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Він заявив, що його відомство працює над "мінімізацією критики урядової боротьби з кризою", викликаним епідемією коронавірусу. Ці слова були сприйняті громадськістю як визнання, що силові структури мають намір обмежити свободу слова в порушення основних принципів правової держави.
Лідер опозиції Пабло Касадо зажадав від міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марляска пояснити в парламенті, хто дав такий наказ жандармам. А інший відомий парламентарій Сантьяго Абаскаль навіть звинуватив владу в змові проти демократії і зажадав негайної відставки правлячого кабінету.
Міністр спробував виправдатися, заявивши, що генерал неправильно висловився. Він нібито мав на увазі лише боротьбу з небезпечними fake news про коронавіруси, що створюють панічні настрої. Однак подібне пояснення не заспокоїло громадськість.
Скандал розгорівся на тлі загального невдоволення населення заходами, що робляться владою для боротьби з COVID-19.
Іспанія займає перше місце в світі за кількістю померлих - більше 20 тисяч осіб - по відношенню до чисельності населення.
Нагадаємо, загальна кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 165 тисяч осіб.