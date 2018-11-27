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Испанский комик пошел под суд за неудачную шутку

Испанский комик пошел под суд за неудачную шутку

Киев  •  УНН

 • 19058 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Испанского комика Даниэля Матео вызвали в суд Мадрида после того, как он высморкался в национальный флаг страны во время телевизионного шоу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

“Комик Даниэля Матео вызвали в суд из-за того, что он якобы надругался над символом нации и разжигал ненависть. Теперь он может получить до четырех лет лишения свободы”, — говорится в сообщении издания.

29-летний комик отказался давать показания в понедельник, утверждая, что ему нужно больше времени для подготовки своей защиты.

Матео сказал, что он обеспокоен имиджем страны, так как “клоун должен стоять перед судьей просто потому, что он выполняет свою работу”, — добавляется изданием.

В сценке, за которую обвиняют Матео, комик начал дебаты о патриотизме и границах свободы слова в юморе. Из-за этого некоторые интернет-пользователи призвали к бойкоту канал, на котором шла программа, а рекламодатели начали отменять контракты.

Как сообщал УНН, американский комедийный актер Билл Косби был приговорен в США к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет по обвинению в сексуальном насилии.

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