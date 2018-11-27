Іспанський комік пішов під суд за невдалий жарт

“Коміка Даніеля Матео викликали до суду через те, що він нібито познущався над символом нації та розпалював ненависть. Тепер він може отримати до чотирьох років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні видання.

29-річний комік відмовився давати свідчення у понеділок, стверджуючи, що йому потрібно більше часу для підготовки свого захисту.

Матео сказав, що він стурбований іміджем країни, тому що “клоун повинен стояти перед суддею просто тому, що він виконує свою роботу”, пише видання.

У сценці, за яку звинувачують Матео, комік почав дебати про патріотизм та межі свободи слова у гуморі. Через це деякі інтернет-користувачі закликали до бойкоту канал, на якому була програма, а рекламодавці почали скасовувати контракти.

Як повідомляв УНН, американський комедійний актор Білл Косбі був засуджений в США до тюремного ув’язнення терміном від трьох до десяти років за звинуваченням в сексуальному насильстві.