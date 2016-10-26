Испанский порт на африканском побережье обслуживает российские корабли - эксперт

"Есть один интересный нюанс - это пользование портовой инфраструктурой Испании, в частности порту Сеута, который находится на африканском побережье. Город Сеута принадлежит Испании. Там российские корабли заправляются, делают технические остановки, обслуживаются. А Испания, как известно, является членом НАТО, и возникло во многих членов вопрос, беспокойство - чем вообще занимается Испания как член НАТО. Возможно будет этот вопрос поднят на саммите ", - заявил эксперт.