Іспанський порт на африканському узбережжі обслуговує російські кораблі - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Іспанський порт, який находиться на африканському узбережжі, обслуговує російські кораблі. Про це в ефірі "5 каналу" заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, передає УНН.
"Є один цікавий нюанс – це користування портовою інфраструктурою Іспанії, зокрема порту Сеута, який знаходиться на африканському узбережжі. Місто Сеута належить Іспанії. Там російські кораблі заправляються, роблять технічні зупинки, обслуговуються. А Іспанія, як відомо, є членом НАТО, і виникло у багатьох членів Альянсу питання, занепокоєння – чим взагалі займається Іспанія як член НАТО. Можливо буде це питання підняте на саміті", – заявив експерт.
Нагадаємо, 15 вересня Рада ЄС продовжила на 6 місяців дію обмежувальних заходів ЄС, пов'язаних з діями проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, щодо громадян та юридичних осіб з РФ і України.
Ці санкції включають заморожування активів і заборону на поїздки щодо 146 осіб і 37 організацій. Вони були продовжені до 15 березня 2017 року.