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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47128 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51291 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100451 просмотра

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Испанский арбитр рассудит матч Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио"

Испанский арбитр рассудит матч Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио"

Киев  •  УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Матч 1/8 финала Лиги Европы “Динамо” — “Лацио” будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Ассистентами судьи стали Анхель Невадо Родригес и Диего Барбер Севилья. Дополнительными помощниками назначены Карлос дель Серро и Рикардо де Бургоса, а четвертым рефери - Роберто дель Паломар.

34-летний Мансано начинал карьеру рефери с сезона 2001/02. С 2012 года работает на поединках испанской Примеры, а с 2014 получил статус судьи ФИФА. В прошлом году обслуживал баталии молодежного чемпионата Европы.

Отметим, что пути испанца с украинскими клубами пересекались несколько раз. В статусе дополнительного арбитра Мансано работал на игре "Андерлехт" - "Шахтер" (0:1) в 2016 году и встречи "Динамо" - "Манчестер Сити" (1:3) в феврале 2016-го. В 2014 году работал главным судьей на баталии между "Черноморцем" и хорватским "Сплит" (0:0).

Добавим, игра "Динамо" - "Лацио" начнется 15 марта в 20:00.

Напомним, что на встрече "Ромы" и "Шахтера" в ЛЧ также будет работать испанская бригада судей.

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