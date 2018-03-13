Испанский арбитр рассудит матч Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Матч 1/8 финала Лиги Европы “Динамо” — “Лацио” будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Ассистентами судьи стали Анхель Невадо Родригес и Диего Барбер Севилья. Дополнительными помощниками назначены Карлос дель Серро и Рикардо де Бургоса, а четвертым рефери - Роберто дель Паломар.
34-летний Мансано начинал карьеру рефери с сезона 2001/02. С 2012 года работает на поединках испанской Примеры, а с 2014 получил статус судьи ФИФА. В прошлом году обслуживал баталии молодежного чемпионата Европы.
Отметим, что пути испанца с украинскими клубами пересекались несколько раз. В статусе дополнительного арбитра Мансано работал на игре "Андерлехт" - "Шахтер" (0:1) в 2016 году и встречи "Динамо" - "Манчестер Сити" (1:3) в феврале 2016-го. В 2014 году работал главным судьей на баталии между "Черноморцем" и хорватским "Сплит" (0:0).
Добавим, игра "Динамо" - "Лацио" начнется 15 марта в 20:00.
Напомним, что на встрече "Ромы" и "Шахтера" в ЛЧ также будет работать испанская бригада судей.