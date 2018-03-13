Іспанський арбітр розсудить матч Ліги Європи між "Динамо" та "Лаціо"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" – "Лаціо" обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хілем Мансано, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Асистентами судді стали Анхель Невадо Родрігес і Дієго Барбер Севілья. Додатковими асистентами призначено Карлоса дель Серро і Рікардо де Бургоса, а четвертим рефері — Роберто дель Паломара.
34-річний Мансано розпочинав кар’єру рефері з сезону 2001/02. З 2012 року працює на поєдинках іспанської Прімери, а з 2014-го отримав статус судді ФІФА. У минулому році обслуговував баталії молодіжного чемпіонату Європи.
Відзначимо, що шляхи іспанця з українськими клубами перетиналися декілька разів. У статусі додаткового арбітра Мансано працював на грі “Андерлехт” — “Шахтар” (0:1) 2016-го та зустрічі “Динамо” — “Манчестер Сіті” (1:3) у лютому 2016-го. У 2014 році працював головним суддею на баталії між “Чорноморцем” і хорватським “Сплітом” (0:0).
Додамо, гра “Динамо” — “Лаціо” розпочнеться 15 березня о 20:00.
Нагадаємо, що на зустрічі “Роми” і “Шахтаря” в ЛЧ також буде працювати іспанська бригада суддів.