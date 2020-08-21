Испанская сборная обнародовала заявку на игру Лиги наций против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сборная Испании по футболу объявила список футболистов, которые будут проходить учебно-тренировочный сбор для подготовки к ближайшим матчам Лиги наций, информирует УНН со ссылкой на сайт Королевской федерации футбола Испании.
Коуч сборной Луис Энрике вызвал 24-х игроков для подготовки к матчам Лиги наций с Германией и Украиной. В их список попали:
Вратари: Давид де Хеа (“Манчестер Юнайтед”, Англия), Кэпа Аррисабалага (“Челси”, Англия), Унаи Симон (“Атлетико”).
Защитники: Данные Карвахаль, Серхио Рамос (оба — “Реал”), Хесус Навас, Серхио Регилон (оба — “Севилья”), Эрик Гарсия (“Манчестер Сити”), Пау Торрес (“Вильярреал”), Диего Льоренте (“Реал Сосьедад”), Хосе Луис Гайя (“Валенсия”).
Полузащитники: Серхио Бускетс (“Барселона”), Родри (“Манчестер Сити”), Фабиан Руис (“Наполи”, Италия), Тьяго Алькантара (“Бавария”, Германия), Микель Мерино (“Реал Сосьедад”), Оскар Родригес, Марк Асенсио (оба — “Реал”), данные Ольмо (“РБ Лейпциг”, Германия), Ферран Торрес (“Манчестер Сити”, Англия).
Нападающие: Адама Траоре (“Вулверхэмптон”, Англия), Родриго Морено (“Валенсия”), Микель Ойарсабаль (“Реал Сосьедад”), Ансуи Фати (“Барселона”).
Среди вызванных игроков, сразу шесть дебютантов — вратарь Симон, защитник Гарсия, полузащитники Мерино, Оскар Родригес и Ферран Торрес, а также форвард Фати.
Добавим, 6 сентября Испания сыграет с Украиной в Мадриде на стадионе “Альфредо ди Стефано”.