Іспанська збірна оприлюднила заявку на гру Ліги націй проти України

Коуч збірної Луїс Енріке викликав 24-х гравців для підготовки до матчів Ліги націй із Німеччиною і Україною. До їх списку потрапили:

Воротарі: Давид де Хеа (“Манчестер Юнайтед”, Англія), Кепа Аррісабалага (“Челсі”, Англія), Унаї Сімон (“Атлетіко”).



Захисники: Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва — “Реал”), Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва — “Севілья”), Ерік Гарсія (“Манчестер Сіті”, Англія), Пау Торрес (“Вільярреал”), Дієго Льоренте (“Реал Сосьєдад”), Хосе Луїс Гайя (“Валенсія”).



Півзахисники: Серхіо Бускетс (“Барселона”), Родрі (“Манчестер Сіті”, Англія), Фабіан Руїс (“Наполі”, Італія), Тьяго Алькантара (“Баварія”, Німеччина), Мікель Меріно (“Реал Сосьєдад”), Оскар Родрігес, Марко Асенсіо (обидва — “Реал”), Дані Ольмо (“РБ Лейпциг”, Німеччина), Ферран Торрес (“Манчестер Сіті”, Англія).



Нападники: Адама Траоре (“Вулверхемптон”, Англія), Родріго Морено (“Валенсія”), Мікель Ойарсабаль (“Реал Сосьєдад”), Ансу Фаті (“Барселона”).

Серед викликаних гравців, одразу шестеро дебютантів — воротар Сімон, захисник Гарсія, півзахисники Меріно, Оскар Родрігес і Ферран Торрес, а також форвард Фаті.

Додамо, 6 вересня Іспанія зіграє з Україною в Мадриді на стадіоні “Альфредо ді Стефано”.