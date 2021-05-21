Испания с 7 июня разрешит въезд вакцинированным туристам из-за пределов ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. С 7 июня Испания разрешит въезд всем вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский союз. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как заявил премьер-министр Педро Санчес, в стране уже с 7 июня заработают новые правила приема иностранных граждан. Так, официально Испания будет пускать всех вакцинированных путешественников, независимо от страны происхождения.
По его словам, возвращение туризма станет ключевым фактором восстановления экономики Испании.
Кроме того, уже с 24 мая Испания откроет границы для туристов из стран, не входящих в ЕС, но входящих в список стран с низким риском заражения коронавирусом. Въезд будет разрешен без необходимости предоставлять негативные ПЦР-тест на коронавирус.
В этот список будут включены Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.
Дополнение
С 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства о прохождении вакцинации - так называемые "паспорта вакцинации". Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажном варианте.
20 мая Совет Европейского Союза одобрил рекомендации разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным иностранным туристам.