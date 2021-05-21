Іспанія з 7 червня дозволить в'їзд вакцинованим туристам з-за меж ЄС

Деталі

Як заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, в країні вже з 7 червня запрацюють нові правила прийому іноземних громадян. Так, офіційно Іспанія буде пускати всіх вакцинованих мандрівників, незалежно від країни походження.

За його словами, повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Крім того, вже з 24 травня Іспанія відкриє кордони для туристів з країн, що не входять в ЄС, але входять до списку країн з низьким ризиком зараження коронавірусом. В'їзд буде дозволено без необхідності надавати негативні ПЛР-тест на коронавірус.

До цього списку будуть включені Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.

Доповнення

З 1 липня в Євросоюзі введуть свідоцтва по проходження вакцинації - так звані "паспорта вакцинації". Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовому варіанті.



20 травня Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим іноземним туристам.



