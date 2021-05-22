Испания открывает границы для туристов из десятка стран

Детали

Странами, вошедшими в этот список являются Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Израиль, Южная Корея, Таиланд, Руанда и Япония.

С 7 июня Испания откроется для всех международных путешественников без ограничений, если они смогут предоставить доказательства того, что они были полностью вакцинированы с помощью вакцины, признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Дополнительно

Цифровой сертификат COVID, который должен иметь ключевое значение для восстановления легких и безопасных путешествий через блок, который планируют запустить 1 л ипня.

Испания остается в “янтарном” списка правительства Великобритании, что означает, что людям, которые путешествуют в Великобританию из Испании, все равно нужно попасть на карантин на десять дней и предоставить два негативных тесты на COVID-19 при посадке.