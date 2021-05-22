Іспанія відкриває кордони для туристів з десятка країн

Деталі

Країнами, що увійшли до цього списку є Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Ізраїль, Південна Корея, Таїланд, Руанда та Японія.

З 7 червня Іспанія відкриється для всіх міжнародних мандрівників без обмежень, якщо вони зможуть надати докази того, що вони були повністю вакциновані за допомогою вакцини, визнаної Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) або Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Додатково

Цифровий сертифікат COVID, який повинен мати ключове значення для відновлення легких та безпечних подорожей через блок, який планують запустити 1 л ипня.

Іспанія залишається у"бурштиновому" списку уряду Британії, що означає, що людям, які подорожують до Великобританії з Іспанії, все одно потрібно потрапити на карантин на десять днів і надати два негативні тести на COVID-19 при посадці.