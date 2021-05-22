Іспанія відкриває кордони для туристів з десятка країн

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 14202 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 53135 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 138851 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 175247 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 157539 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 158034 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 108643 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88009 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 207785 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89513 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.9м/с
75%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 90685 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 31710 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 44584 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 53570 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 70242 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 174832 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 207760 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 299420 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 464263 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 448310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15005 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 39784 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 44780 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 44922 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 45573 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Іспанія відкриває кордони для туристів з десятка країн

Київ • УНН

 • 16810 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Іспанія з 24 травня відкриває кордони для мандрівників з десяти країн, включаючи Китай та Великобританію, “без обмежень та санітарних вимог”. Про це пише УНН з посиланням на Fоrbes.

Іспанія відкриває кордони для туристів з десятка країн

Деталі

Країнами, що увійшли до цього списку є Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Ізраїль, Південна Корея, Таїланд, Руанда та Японія.

З 7 червня Іспанія відкриється для всіх міжнародних мандрівників без обмежень, якщо вони зможуть надати докази того, що вони були повністю вакциновані за допомогою вакцини, визнаної Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) або Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Додатково

Цифровий сертифікат COVID, який повинен мати ключове значення для відновлення легких та безпечних подорожей через блок, який планують запустити 1 липня.

Іспанія залишається у"бурштиновому" списку уряду Британії, що означає, що людям, які подорожують до Великобританії з Іспанії, все одно потрібно потрапити на карантин на десять днів і надати два негативні тести на COVID-19 при посадці. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36