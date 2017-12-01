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Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко

Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Испанские правоохранительные органы начали процедуру экстрадиции народного депутата Александра Онищенко, который разыскивается в Украине в рамках "газового дела". Об этом УНН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

"Можем подтвердить эту информацию. Детали - в правоохранительных органах Испании", - отметили в САП в ответ на вопрос о начале экстрадиции Онищенко из Испании в Украину.

Напомним, Соломенский районный суд Киева назначил рассмотрение ходатайства САП по заочного следствию Онищенко на 21 ноября. Однако в суде сообщили, что следственная судья Владлена Лазаренко заболела, поэтому рассмотрение дела было перенесено на 6 декабря на 14.30.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

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Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.

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