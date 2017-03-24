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Испания пообещала США увеличить военные расходы до 2% ВВП

Испания пообещала США увеличить военные расходы до 2% ВВП

Киев  •  УНН

 • 6710 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В ответ на обращение США к партнерам по НАТО Испания дала Вашингтону обещание в течение ближайших десяти лет повысить военные расходы до 2% ВВП, передает УНН со ссылкой на EFE.

"Я передала, что Испания обещает достичь этих процентов в соответствии с обязательствами страны-члена НАТО в течение десяти лет", - подтвердила министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль на пресс-конференции по итогам встречи с главой Пентагона.

Отметим, что в прошлом году Испания потратила на оборону 0,9% ВВП, то есть ей необходимо будет вдвое увеличить финансирование по этой статье бюджета.

Руководительница испанского военного ведомства напомнила, что кроме количественных обязательств, у Испании есть и "обязательства в плане качества".

"Испания - одна из стран Европейского союза, которые направляют на международные операции наибольший процент расходов на оборону", - пояснила министр.

Напомним, что в феврале на заседании министров обороны стран-членов НАТО министр обороны Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд до 2%, если они не хотят, чтобы США уменьшили свои обязательства перед ними.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбер заявил, что только пять из 28 стран-участниц НАТО тратят на оборону необходимые 2% от валового внутреннего продукта.

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