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Іспанія пообіцяла США збільшити військові витрати до 2% ВВП

Іспанія пообіцяла США збільшити військові витрати до 2% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У відповідь на звернення США до партнерів по НАТО Іспанія дала Вашингтону обіцянку впродовж найближчих десяти років підвищити військові витрати до 2% ВВП, передає УНН з посиланням на EFE.

“Я передала, що Іспанія обіцяє досягти цих відсотків відповідно до зобов’язань країни-члена НАТО протягом десяти років”, — підтвердила міністр оборони країни Марія Долорес де Коспедаль на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою Пентагону.

Зазначимо, що торік Іспанія витратила на оборону 0,9% ВВП, тобто їй необхідно буде вдвічі збільшити фінансування за цією статтею бюджету.

Очільниця іспанського військового відомства нагадала, що крім кількісних зобов’язань, у Іспанії є і “зобов’язання в плані якості”.

“Іспанія — одна з країн Європейського союзу, які спрямовують на міжнародні операції найбільший відсоток витрат на оборону”, — пояснила міністр.

Нагадаємо, що в лютому на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО міністр оборони Джеймс Меттіс закликав партнерів збільшити фінансування оборонних потреб до 2%, якщо вони не хочуть, щоб Сполучених Штатів зменшили свої зобов’язання перед ними.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенбер заявив, що лише п’ять із 28 країн-учасниць НАТО витрачають на оборону необхідні 2% від валового внутрішнього продукту.

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