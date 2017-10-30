Испания готова оказать экономическую поддержку Украине

"Испания постоянно поддерживает территориальную целостность Украины, независимость Украины", - сказал глава МИД Испании.

По его словам, Испания и в дальнейшем будет поддерживать Украину по вопросу Крыма и Донбасса.

Министр также выразил благодарность украинскому правительству за поддержку территориальной целостности Испании.

"Мы с Украиной не только друзья, но и союзники во многих сферах, в нашем европейском проекте. Мы искренне поддерживаем желание Украины и движение Украины в Европу. Украина и Испания также являются союзниками в евроатлантическом смысле, страны разделяют общие ценности и вызовы. Это еще раз показывает необходимость сотрудничества стран", - отметил А. Датис.

"Особенно я хочу выразить нашу поддержку украинским реформам, которые сейчас Украина проводит ... мы всячески поддерживаем Украину на этом пути. Испания хочет сделать вклад в экономическое развитие, для развития в экономической и социальной сфере", - добавил он также.