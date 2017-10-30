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Іспанія готова надати економічну підтримку Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Іспанія всіляко підтримує і готова зробити свій внесок до процесу реформування в Україні. Про це сказав Міністр закордонних справ і співпраці Іспанії Альфонсо Дастіс під час зустрічі з Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.

"Іспанія постійно підтримує територіальну цілісність України, незалежність України", - сказав голова МЗС Іспанії.

За його словами, Іспанія й надалі підтримуватиме Україну з питання Криму та Донбасу.

Міністр також висловив вдячність українському уряду за підтримку територіальної цілісності Іспанії.

"Ми з Україною не тільки друзі, а й союзники в багатьох сферах, в нашому європейському проекті. Ми щиро підтримуємо бажання України та рух України до Європи. Україна та Іспанія також є союзниками у євроатлантичному сенсі, країни поділяють спільні цінності та виклики. Це ще раз показує необхідність співпраці країн", - зазначив А. Датіс.

"Особливо я хочу висловити нашу підтримку українським реформам, які зараз Україна проводить ... ми всіляко підтримуємо Україну на цьому шляху. Іспанія хоче зробити внесок в економічний розвиток, для розвитку в економічній і соціальній сфері", - додав він також.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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