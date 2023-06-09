Исландия приостанавливает работу своего посольства в москве: в МИД приветствовали решение

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"Министр иностранных дел Исландии принял решение приостановить деятельность посольства в москве с 1 августа. Министерство вызвало посла россии, чтобы проинформировать его об этом решении", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.



Детали

Кроме того, Исландия обратилась к россии с просьбой ограничить работу своего посольства в Рейкьявике, а также снизить уровень дипломатического представительства.

Однако решение о приостановлении деятельности посольства Исландии в москве не означает разрыва дипломатических отношений, отметили в МИД Исландии.

"Решение приостановить деятельность посольства Исландии в москве не является разрывом дипломатических отношений. Надеюсь, что условия когда-то позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с россией, но это зависит от решений, принятых кремлем", – сказала министр иностранных дел Тордис Гильфадёттир.

В украинском министерстве иностранных дел поприветствовали решение МИД Исландии, и поблагодарили за поддержку.

"Я благодарен за решение Исландии приостановить работу посольства в москве и обратиться к россии с запросом об ограничении работы ее посольства в Рейкьявике. россия должна видеть, что варварство ведет к полной изоляции", — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД призвал другие государства последовать примеру Исландии и закрывать свои дипломатические учреждения в рф.