Ісландія призупиняє роботу свого посольства у москві: в МЗС привітали рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Ісландія призупинить роботу свого посольства в столиці росії москві з 1 серпня. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Ісландії, пише УНН.
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"Міністр закордонних справ Ісландії прийняв рішення призупинити діяльність посольства в москві з 1 серпня. Міністерство викликало посла росії, щоб проінформувати його про це рішення", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.
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Крім того, Ісландія звернулася до росії з проханням обмежити роботу свого посольства в Рейк'явіку, а також знизити рівень дипломатичного представництва.
Однак рішення про зупинення діяльності посольства Ісландії в москві не означає розриву дипломатичних відносин, зазначили в МЗС Ісландії.
"Рішення призупинити діяльність посольства Ісландії в москві не є розривом дипломатичних відносин. Сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з росією, але це залежить від рішень, прийнятих кремлем", – сказала міністр закордонних справ Тордіс Гільфадоттір.
В українському міністерстві закордонних справ привітали рішення МЗС Ісландії, та подякували за підтримку.
"Я вдячний за рішення Ісландії призупинити роботу посольства в москві та звернутися до росії із запитом про обмеження роботи її посольства в Рейк'явіку. росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції", - написав Дмитро Кулеба в Twitter.
Голова МЗС закликав інші держави наслідувати приклад Ісландії і закривати свої дипломатичні установи в рф.