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Ісландія призупиняє роботу свого посольства у москві: в МЗС привітали рішення

Київ • УНН

 • 270727 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Ісландія призупинить роботу свого посольства в столиці росії москві з 1 серпня. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Ісландії, пише УНН

Ісландія призупиняє роботу свого посольства у москві: в МЗС привітали рішення

Цитата

"Міністр закордонних справ Ісландії прийняв рішення призупинити діяльність посольства в москві з 1 серпня. Міністерство викликало посла росії, щоб проінформувати його про це рішення", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Деталі

Крім того, Ісландія звернулася до росії з проханням обмежити роботу свого посольства в Рейк'явіку, а також знизити рівень дипломатичного представництва.

Однак рішення про зупинення діяльності посольства Ісландії в москві не означає розриву дипломатичних відносин, зазначили в МЗС Ісландії.

"Рішення призупинити діяльність посольства Ісландії в москві не є розривом дипломатичних відносин. Сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з росією, але це залежить від рішень, прийнятих кремлем", – сказала міністр закордонних справ Тордіс Гільфадоттір.

В українському міністерстві закордонних справ привітали рішення МЗС Ісландії, та подякували за підтримку.

"Я вдячний за рішення Ісландії призупинити роботу посольства в москві та звернутися до росії із запитом про обмеження роботи її посольства в Рейк'явіку. росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції", - написав Дмитро Кулеба в Twitter.

Голова МЗС закликав інші держави наслідувати приклад Ісландії і закривати свої дипломатичні установи в рф.

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