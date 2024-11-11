Искажают реальность через вбросы в соцсети Х: Коваленко о новой российской дезинформации

В фокусе внимания службы внешней разведки рф в ближайшее время может быть попытка создать максимальный хаос с вбросами в западные медиа.

Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети.

россияне сейчас будут пытаться создать максимальный хаос с вбросами в западные медиа и через Х. Отвечает за эту задачу служба внешней разведки рф - написал чиновник.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что рф будет пытаться обвинитьукраинских военных в военных преступлениях в курской области.

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