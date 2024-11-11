Искажают реальность через вбросы в соцсети Х: Коваленко о новой российской дезинформации
Киев • УНН
Служба внешней разведки РФ планирует масштабные дезинформационные атаки через западные медиа и соцсеть X. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В фокусе внимания службы внешней разведки рф в ближайшее время может быть попытка создать максимальный хаос с вбросами в западные медиа.
Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети.
россияне сейчас будут пытаться создать максимальный хаос с вбросами в западные медиа и через Х. Отвечает за эту задачу служба внешней разведки рф
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что рф будет пытаться обвинитьукраинских военных в военных преступлениях в курской области.
Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов11 ноября 2024, 02:07 • 109260 просмотров