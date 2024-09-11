Ирина Верещук рассказала о приоритетах работы в Офисе президента

Во вторник, 10 сентября, Ирина Верещук отчиталась о своем первом официальном рабочем дне в ОП. Об этом Ирина Верещук написала в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Верещук, во время работы в Офисе президента у нее есть 5 приоритетов: ВПЛ; ветераны и члены их семей; дети; пленные, пропавшие без вести, семьи погибших; здравоохранение.

«Очень рассчитываю на поддержку народных депутатов и правительства. Буду благодарна за помощь от общественных организаций, волонтеров и международных гуманитарных организаций. Гуманитарная координационная сеть, которую мы с вами создали за последние два года, будет работать дальше», - говорится в заявлении заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.

Напомним,

Во вторник, 3 сентября, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку. 8 сентября Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ирины Верещук заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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