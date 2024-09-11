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Ірина Верещук розповіла про пріоритети роботи в Офісі президента

Ірина Верещук розповіла про пріоритети роботи в Офісі президента

Київ • УНН

 • 25795 перегляди

Ірина Верещук відзвітувала про перший робочий день в ОП, окресливши 5 пріоритетів. Вона розраховує на підтримку депутатів, уряду та громадських організацій у своїй роботі.

У вівторок, 10 вересня, Ірина Верещук відзвітувала про свій перший офіційний робочий день в ОП. Про це Ірина Верещук написала у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Верещук, під час роботи в Офісі президента у неї є 5 пріоритетів: ВПО; ветерани та члени їхніх сімей; діти; полонені, зниклі безвісти, родини загиблих; охорона здоровʼя.

"Дуже розраховую на підтримку народних депутатів та уряду. Буду вдячна за допомогу від громадських організацій, волонтерів і міжнародних гуманітарних організацій. Гуманітарна координаційна мережа, яку ми з вами створили за останні два роки, працюватиме далі", - йдеться у заяві заступниці керівника ОП Ірини Верещук.

Нагадаємо

У вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. 8 вересня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Верещук заступницею керівника Офісу президента України.

Зеленський дав посади в ОП Камишіну, Верещук та Микиті08.09.24, 11:57 • 83883 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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