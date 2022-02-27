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19:03 • 71364 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Ирина Верещук призвала мужчин услужить своему государству

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала мужчин не покидать территорию Украины и вступать в ряды территориальной обороны. Об этом она сообщила на одном из телеканалов, сообщает УНН.

Цитата

"Я понимаю когда женщины и дети, когда пенсионеры и маломобильные люди желают пересечь границу и перейти в более безопасную зону, где будет меньше опасности для их жизни и здоровья.

Однако из нашего западного рубежа мне рассказывают, что обеспеченные люди мужского пола в комфортных автомобилях как внутренне перемещенные лица или беженцы пытаются уехать из страны!

Так нельзя. Сейчас надо найти способ услужить своему государству. Прошу мужей оставить своих жен и детей в безопасном месте и становиться в ряды территориальной обороны, или иным способом помочь обороне страны!" - заявила Верещук.

Украинские Национальные Новости

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