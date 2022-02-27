Ірина Верещук закликала чоловіків прислужитися своїй державі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала чоловіків не покидати територію України та вступати до лав територіальної оборони. Про це вона повідомила на одному з телеканалів, повідомляє УНН.
Цитата
"Я розумію коли жінки і діти, коли пенсіонери та маломобільні люди бажають перетнути кордон та перейти в більш безпечну зону, де буде менше небезпеки для їхнього життя і здоров’я.
Однак з нашого західного кордону мені розповідають, що забезпечені люди чоловічої статі в комфортних автівках як внутрішньо переміщені особи чи біженці намагаються поїхати з країни!
Так не можна. Зараз треба знайти спосіб прислужитися своїй державі. Прошу чоловіків залишити своїх дружин та дітей в безпечному місці і ставати в лави територіальної оборони, або іншим способом допомогти обороні країни!" — заявила Верещук.