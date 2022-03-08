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Ирина Верещук: мы настаиваем на открытии гуманитарного коридора из Мариуполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. РФ должна немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Об этом во время телемарафона заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"Завтра (9 марта) мы в очередной раз будем требовать от России открытия коридора из Мариуполя в Запорожье.

Надеемся, что фокусировка на этом коридоре всего мирового сообщества сделает чудо, и мы откроем этот коридор", - заявила она.

Добавим

Также Верещук подвела итоги сегодняшней эвакуации людей из Сум в Полтаву.

"Эвакуация из Сум в Полтаву удалась, потому что посредником был Красный Крест. Итак, на сегодня 5000 украинцев и украинок смогли покинуть временно оккупированную часть Сумской области и уехать в более безопасное место.

Кроме того, 1700 иностранных студентов покинули Сумскую область и поехали в направлении Полтавы, а затем - во Львовскую область и далее в Европу", - уточнила она.

Наряду с этим, эвакуировать жителей Мариуполя в Запорожье не удается третий день подряд, заявила Верещук.

"Ведь город - в полной осаде. Третий день мы просим и требуем от РФ и мирового сообщества открыть гуманитарный коридор. Однако, наш груз обстреливают.

Мы не можем добраться туда. Люди реально в катастрофической ситуации: не хватает воды, нет света, связи. 300 тысяч человек на сегодня стали заложниками тех, кто позволяет себе обрекать на верную смерть детей, онкобольных, инсулинозависимых, женщин, абсолютно мирних людей, которые просто хотят уехать", - резюмировала министр.

Украинские Национальные Новости

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