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Ірина Верещук: ми наполягаємо на відкритті гуманітарного коридору із Маріуполя

Ірина Верещук: ми наполягаємо на відкритті гуманітарного коридору із Маріуполя

Київ • УНН

 • 218139 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. РФ має негайно відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя у Запоріжжя. Про це під час телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

"Завтра (9 березня) ми вкотре будемо вимагати від Росії відкриття коридору з Маріуполя до Запоріжжя.

Сподіваємося, що фокусування на цьому коридорі всієї світової спільноти зробить чудо, і ми відкриємо цей коридор", - заявила вона.

Додамо

Також Верещук підбила підсумки сьогоднішньої евакуації людей із Сум до Полтави.

"Евакуація із Сум до Полтави вдалася, тому що посередником був Червоний Хрест. Отож, на сьогодні 5000 українців та українок змогли покинути тимчасово окуповану частину Сумської області й виїхати у більш безпечне місце.

Крім того, 1700 іноземних студентів покинули Сумську область і поїхали у напрямку Полтави, а потім - на Львівщину та далі в Європу", - уточнила вона.

Поряд з цим, евакуювати жителів Маріуполя до Запоріжжя не вдається третій день поспіль, заявила Верещук.

"Бо місто - в повній облозі. Третій день ми просимо і вимагаємо від РФ та світової спільноти відкрити гуманітарний коридор. Однак, наш вантаж обстрілюють.

Ми не можемо дістатися туди. Люди реально в катастрофічній ситуації: не вистачає води, немає світла, зв’язку. 300 тисяч людей на сьогодні стали заручниками тих, хто дозволяє собі прирікати на вірну смерть дітей, онкохворих, інсулінозалежних, жінок, абсолютно цивільних людей, які просто хочуть виїхати", - резюмувала міністр.

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