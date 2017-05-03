Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе

“Эти комментарии являются доказательством того, что Саудовская Аравия поддерживает терроризм и стремится к конфронтационной и деструктивной политики в регионе и в отношении Ирана”, — сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрама Касеми.

Этот комментарий является ответом Ирана на то что во вторник заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман заявил, что не видит возможности найти взаимопонимание с Ираном, считая правящий режим в Иране “экстремистским”.