Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні, а також у проведенні “деструктивної” політики щодо Ірану, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ці коментарі є доказом того, що Саудівська Аравія підтримує тероризм і прагне до конфронтаційної і деструктивної політики в регіоні і щодо Ірану”, — сказав офіційний представник МЗС Ірану Бахрама Касемі.
Цей коментар є відповіддю Ірану на те що у вівторок заступник наслідного принца Саудівської Аравії міністр оборони Мухаммед бен Салман заявив, що не бачить можливості знайти порозуміння з Іраном, вважаючи правлячий режим в Ірані “екстремістським”.