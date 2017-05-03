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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32480 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні, а також у проведенні “деструктивної” політики щодо Ірану, передає УНН з посиланням на Reuters.

Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні

“Ці коментарі є доказом того, що Саудівська Аравія підтримує тероризм і прагне до конфронтаційної і деструктивної політики в регіоні і щодо Ірану”, — сказав офіційний представник МЗС Ірану Бахрама Касемі.

Цей коментар є відповіддю Ірану на те що у вівторок заступник наслідного принца Саудівської Аравії міністр оборони Мухаммед бен Салман заявив, що не бачить можливості знайти порозуміння з Іраном, вважаючи правлячий режим в Ірані “екстремістським”.

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