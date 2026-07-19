Иран заявляет, что США нанесли удар по строительной площадке электростанции
Киев • УНН
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что США нанесли удар по строительной площадке Дарховинской электростанции на юге Ирана. CNN обратилась за комментарием к Центральному командованию США.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что США нанесли удар по иранской атомной электростанции, которая сейчас строится, рано утром сегодня, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Удары были нанесены по строительной площадке Дарховинской электростанции, расположенной на юге Ирана, недалеко от иракской границы, сообщила организация.
В декабре 2022 года организация заявила, что на этом объекте начались земляные работы. По данным Всемирной ядерной ассоциации, которая представляет мировую ядерную промышленность, по состоянию на март строительство официально еще не началось.
CNN обратилась за комментарием к Центральному командованию США.
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Издание отмечает, что планы строительства атомной электростанции в Дарховине датируются еще до Иранской революции 1979 года, а строительство там началось в 1970-х годах после французских инвестиций в проект.
Но после революции Франция отозвала свои инвестиции, остановив строительство, по данным Всемирной ядерной ассоциации. Китайские инвестиции, согласованные в 1990-х годах, также были отозваны до того, как строительство могло возобновиться, добавила ассоциация.