Иран запустил процесс обогащения урана до 20%

Отмечается, что шаг Ирана является последним нарушением государством ядерного соглашения, которое он нарушает с 2019 года в ответ на выход Вашингтона из соглашения в 2018 году и возобновление санкций США.

“Несколько минут назад на обогатительном комплексе Фордо начался процесс производства урана с обогащением 20%”, — заявил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабей.

Этот шаг был одним из многих, упомянутых в законе, принятом парламентом Ирана в прошлом месяце в ответ на убийство ведущего ученого-ядерщика страны, в котором Тегеран обвинил Израиль. Такие шаги Ирана могут воспрепятствовать попыткам новой администрации Байдена повторно заключить соглашение, отмечает агентство.

Глава Международного агентства по атомной энергии намерен проинформировать страны-участницы организации в понедельник о событиях в Иране, сообщило МАГАТЭ после заявления Тегерана.

“Инспекторы агентства наблюдали за деятельностью завода по обогащению топлива в Фордо в Иране. На основании их информации, генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, как ожидается, представит доклад государствам-членам МАГАТЭ сегодня вечером”, - сообщил представитель службы ядерной безопасности.

Как сообщал УНН, в июне 2015 года пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий - который имел целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. США в мае 2018 года вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения, а 6 января 2020 год объявил об отказе от “последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг”, и заявил, что теперь “ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось”.