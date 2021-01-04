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Іран запустив процес збагачення урану до 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Іран відновив 20%-е збагачення урану на підземному ядерному об'єкті в Фордо. Про це заявив в понеділок уряд країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

Іран запустив процес збагачення урану до 20%

Відзначається, що крок Ірану є останнім порушенням державою ядерної угоди, яку він порушує з 2019 року у відповідь на вихід Вашингтона з угоди в 2018 році і відновлення санкцій США.

“Кілька хвилин тому на збагачувальному комплексі Фордо почався процес виробництва урану із збагаченням 20%”, — заявив іранським державним ЗМІ офіційний представник уряду Алі Рабей.

Цей крок був одним з багатьох, згаданих у законі, ухваленому парламентом Ірану минулого місяця у відповідь на вбивство провідного вченого-ядерника країни, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль. Такі кроки Ірану можуть перешкодити спробам нової адміністрації Байдена повторно укласти угоду, зазначає агентство.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії має намір проінформувати учасників оргнаізації в понеділок про події в Ірані, повідомило МАГАТЕ після заяви Тегерана.

“Інспектори агентства спостерігали за діяльністю заводу зі збагачення палива в Фордо в Ірані. На підставі їх інформації, генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, як очікується, представить доповідь державам-членам МАГАТЕ сьогодні ввечері”, - повідомив представник служби ядерної безпеки.

Як повідомляв УНН, в червні 2015 року п’ять країн — постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали ядерну угоду - Спільний всеосяжний план дій - яка мала на меті не дозволити Тегерану отримати ядерну зброю. США в травні 2018 року вийшли цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов’язань в межах угоди, а 6 січня 2020 рік оголосив про відмову від “останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг”, і заявив, що тепер “обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося”.

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