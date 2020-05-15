Иран законодательно запретил спортсменам соревноваться с израильтянами

“У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут”, — заявил глава спортивного комитета иранского парламента Мохаммед Азизи газете Etemad.

По его словам, если это будет приводить к дисквалификации иранских спортсменов или команд, “они будут оставаться в дисквалификации”. Идеологические основы страны, отметил депутат, важнее спортивных соревнований. Парламентарий положил на спортивные федерации ответственность за то, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.

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Реакция Международного Олимпийского комитета, международных спортивных чиновников на решение парламента Ирана пока неизвестна. Иран и раньше запрещал своим спортсменам соревноваться с израильтянами из-за вражды к Израилю и солидарности с палестинцами. Министерство спорта Ирана в последнее время пыталось найти выход из этой ситуации, которая неоднократно приводила к санкциям в отношении спортсменов и клубов Исламской республики.

В феврале Пакистан объявил чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи из Ирана.