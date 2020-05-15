Іран законодавчо заборонив спортсменам змагатися з ізраїльтянами

“У нас є ідеологічні принципи, згідно з якими сіоністський режим (Ізраїль) не визнається суверенною державою і, відповідно, ніякі спортивні змагання проти нього проводитися не будуть”, — заявив глава спортивного комітету іранського парламенту Мохаммед Азізі газеті Etemad.

За його словами, якщо це буде призводити до дискваліфікації іранських спортсменів або команд, “вони будуть залишатися в дискваліфікації”. Ідеологічні засади країни, зазначив депутат, важливіше спортивних змагань. Парламентарій поклав на спортивні федерації відповідальність за те, щоб іранські спортсмени уникнули міжнародних санкцій.

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Реакція Міжнародного Олімпійського комітету, міжнародних спортивних чиновників на рішення парламенту Ірану поки невідома. Іран і раніше забороняв своїм спортсменам змагатися з ізраїльтянами через ворожнечу до Ізраїлю та солідарність з палестинцями. Міністерство спорту Ірану останнім часом намагалося знайти вихід з цієї ситуації, яка неодноразово призводила до санкцій щодо спортсменів і клубів Ісламської республіки.

У лютому Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани з Ірану.