Иран поздравил Украину с Днем Независимости несмотря на поставки дронов россии
Киев • УНН
МИД Ирана поздравил Украину с Днем Независимости в соцсети X. В то же время Иран неоднократно поставлял России дроны «Shahed», которыми она атакует Украину.
МИД Ирана поздравил Украину с Днем Независимости, сообщает УНН.
"Исламская Республика Иран поздравляет правительство и народ Украины с Днем Независимости", - говорится в сообщении МИД Ирана в соцсети X.
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Стоит отметить, что Иран неоднократно поставлял России дроны "Shahed", которыми она регулярно атакует Украину.
Поздравил Украину и президент беларуси александр лукашенко. Он пожелал "мирного неба".