Іран привітав Україну з Днем Незалежності попри постачання дронів росії
Київ • УНН
МЗС Ірану привітало Україну з Днем Незалежності у соцмережі X. Водночас Іран неодноразово постачав Росії дрони "Shahed", якими вона атакує Україну.
МЗС Ірану привітало Україну з Днем Незалежності, повідомляє УНН.
"Ісламська Республіка Іран вітає уряд і народ України з Днем Незалежності", - йдеться у повідомленні МЗС Ірану у соцмережі X.
Доповнення
Варто зазначити, що Іран неодноразово поставляв росії дрони "Shahed", якими вона регулярно атакує Україну.
Привітав Україну і президент білорусі олександр лукашенко. Він побажав "мирного неба".