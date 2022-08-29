Иран начал обогащать уран на передовых установках IR-6 в Натанге

Детали

В конфиденциальном отчете говорится, что Иран использует каскад из 174 установок для обогащения урана до чистоты до 5%. В нем добавили, что из двух других каскадов IR-6 на подземной станции один подвергался пассивации, предшествующему обогащению процессу, а другой еще не был заполнен ядерным материалом.

Дополнение

Крупнейший иранский завод по обогащению топлива в Натанге был построен под землей, вероятно, для защиты от возможных бомбардировок с воздуха.

Ядерное соглашение 2015 года между Ираном и мировыми государствами позволяет Ирану использовать там только машины первого поколения IR-1, но поскольку соглашение сорвалось после ухода Вашингтона в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, Иран установил каскады более эффективных передовых центрифуг типа ІР-2-4-6.

Центрифуги используются для обращения обогащенного урана к более высоким уровням чистоты.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран имеет 43 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты.

Иран настаивает на том, что его программа преследует мирные цели.

Эскалация ядерной работы Тегерана вызвала тревогу, потому что Иран отключил более двух десятков камер наблюдения МАГАТЭ на разных ядерных объектах по всей стране.