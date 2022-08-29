Іран почав збагачувати уран на передових установках IR-6 в Натанзі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Іран приступив до збагачення урану за допомогою одного з трьох каскадів, або кластерів, передових центрифуг IR-6, які нещодавно встановлені на його підземному збагачувальному заводі в Натанзі, йдеться у звіті Управління з атомного нагляду ООН для держав-членів, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає УНН.
Деталі
У конфіденційному звіті йдеться, що Іран використовує каскад із 174 установок для збагачення урану до чистоти до 5%. У ньому додали, що з двох інших каскадів IR-6 на підземній станції один піддавався пасивації, процесу, що передує збагаченню, а інший ще не був заповнений ядерним матеріалом.
Доповнення
Найбільший іранський завод зі збагачення палива у Натанзі був побудований під землею, ймовірно, для захисту від можливих бомбардувань з повітря.
Ядерна угода 2015 року між Іраном і світовими державами дозволяє Ірану використовувати там тільки машини першого покоління IR-1, але оскільки угода зірвалася після відходу Вашингтона в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, Іран встановив каскади більш ефективних передових центрифуг типу ІР-2-4-6.
Центрифуги використовуються для обертання збагаченого урану до вищих рівнів чистоти.
Раніше МАГАТЕ повідомило, що Іран має 43 кілограми урану, збагаченого до 60% чистоти.
Іран наполягає на тому, що його програма переслідує мирні цілі.
Ескалація ядерної роботи Тегерана викликала тривогу, тому що Іран відключив понад два десятки камер спостереження МАГАТЕ на різних ядерних об'єктах по всій країні.